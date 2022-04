Christelle DUFORESTEL

Mon expérience dans les ressources humaines a débuté chez ALTEN où j'ai occupé durant 6 ans le poste de Gestionnaire du personnel expérimenté avec encadrement de 8 personnes.

Diplômée (niveau III) depuis novembre 2010 de l’AFPA au titre de Gestionnaire Paie et droit social.

J'ai effectué plusieurs CDD en tant que Gestionnaire de Paie et du personnel dans des univers totalement différents (BTP, PHARMA, TELECOM...) qui m'ont permis d'acquérir une expertise paie et droit social.

Actuellement responsable paie adjointe du service Gestion CDD au FONGECIF, je reste à l'écoute d'opportunités qui pourront mettre en valeur mes acquis et développer de nouvelles compétences.



Bonne journée



Mes compétences :

Gestion de la paie

Gestion du Personnel & Affaires Sociales

Gestion du personnel

Paie

Droit social