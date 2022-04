Christelle DUMARTIN

Dynamique, d'un naturel enjoué, caractère de battante.

J'aime les échanges avec les autres, rencontrer de nouvelles personnes et j'ai la chance d'exercer un métier qui m'en donne l'opportunité au quotidien.

J'aime la franchise et deteste l'hypocrisie.

De formation technique, j'ai très vite orienté ma carrière vers des fonctions commerciales et contractuelles dans des sociétés d'ingénierie réalisant des contrats clé en main dans différents secteurs industriels. Les projets sont aussi bien en France qu'à l'export, leur taille varie de 10 à 150 M€.



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Négociation

Contract manager

Droit des contrats

Energie

Gestion des déchets