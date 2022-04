Christelle DUPONT

Parcours classique, j'ai fait beaucoup de remplacement dans les aides à domicile. après en maison de retraite. suite à un déménagement je suis revenu sur la Vienne 86 ( région du poitou, région de mon enfance et de mes racines). j'ai fait beaucoup de remplacement encore dans les maisons de retraite où les EHPAD. Et la Maison d'Accueil Spécialisée pour les personnes très indépendant à la MAS de Targé. Le directeur a souhaité que je face la formation d'AMP sur deux ans. Obtenu le diplôme AMP EN 2010. Je suis revenu après diplôme en maison de retraite mais les EHPAD ne me convenait plus je suis revenu à la MAS de Targé. Maintenant je souhaiterais passer le concours MONITEUR-ÉDUCATEUR pour continuer dans la voie sociale et de changer de secteur. découvrir le secteur de l'enfance.



Mes compétences :

Échanger avec la personne,

Cerner ses besoins et proposer des activités adapt

Aider la personne et l’accompagner à l’autonomie

Observer les situations de vie

Définir et mettre en œuvre des projets d’accompagn

Animer et participer aux activités de loisirs

Veiller au bien-être de la personne

Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire

Sorties