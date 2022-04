Christelle DUPRE

L’OPPBTP : votre partenaire prévention unique et référent pour le BTP.

L’OPPBTP accompagne les professionnels du bâtiment et des travaux publics pour prévenir des accidents du travail et des maladies à caractère professionnel et améliore les conditions de travail.

Il conseille, forme, informe les entreprises du BTP en matière de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail sur les 5 axes suivants :

 Humains : préserver la santé et la vie

 Sociaux : renforcer la cohésion au sein des équipes

 Financiers : réduire les coûts liés aux accidents du travail

 Commerciaux : améliorer l’image des entreprises accompagnées

 Juridiques : aider à répondre aux obligations réglementaires



Avec l’OPPBTP, simplifiez-vous la prévention des risques.

http://www.preventionbtp.fr/





Mes compétences :

Microsoft Office