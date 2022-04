Christelle EGO

Forte de mon expérience dans les domaines de la vente et du manag,par plus de 15 années passées en tant que responsable/directrice de centres de profit et passionnée de mode, je souhaite rejoindre le Sud Est de la France, dans un premier temps et faire évoluer ma carrière sur un poste de responsable régionale.





Mes compétences :

Application de la politique commerciale

Gestion des indicateurs commerciaux

Recrutement, formation du personnel de vente

Suivi et ouverture des différents points de vente

Optimisation du C.A, des indicateurs gestion