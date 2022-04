Christelle ERBETTA

Après avoir été pendant une quinzaine d'année journaliste dans le domaine du voyage et du tourisme, je souhaite me reconvertir en tant que généalogiste successoral.

Afin de mettre toutes les chances de mon côté pour cette reconversion, j'ai commencé la formation de généalogiste successoral de l'IEFGP.

Je travaille actuellement comme assistante généalogiste au sein du groupe Excellcium Solutions. Je recherche des bénéficiaires dans le cadre de la loi Eckert et des contrats d'assurance vie en déshérence.



Mes compétences :

Autonomie

Tourisme

Journalisme en ligne

Magazines

Microsoft Word

Microsoft Excel