Karine CHASLES

Actuellement en poste au sein du groupe national de constructions de maisons individuelles GEOXIA (Maisons Phenix, Maison Familiale & Maison Castor) je gère l'ensemble de la communication de 22 agences commerciales situées dans les régions Hauts-de-France et Champagne-Ardenne.



-- Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie communication et marketing

-- Mise en place d'actions de communication sur tous médias off et on-line

-- Suivi des budgets des opérations réalisées

-- Contacts prestataires



A l’écoute d’opportunités sur le secteur de Nantes, où mon conjoint est muté a compter de juillet 2020.



Karine

Mes compétences :

Recherche de partenariats - Netlinking

Optimisation de contenu pour le SEO

Recommandations stratégiques

Audit site web

Benchmarking concurrentiel

E commerce

Merchandising et valorisation produit

Gestion de portefeuille client

Gestion de projet web

Social media

Développement commercial

Community management

Marketing

Communication