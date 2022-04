Christophe BERNARD

Le commerce,c'est ma vie professionnelle.



En passant successivement en vingt ans du commerce de détail "aux détails du commerce",du monde du discount à l'univers du luxe,de l'export à la supply chain ,les notions de service autour du client et l'exigence de la rigueur et du sens du détail m'ont semblées des valeurs cardinales.

Autodidacte, mes différentes expériences opérationnelles m’ont permis d’acquérir des compétences pluridisciplinaires, d’aiguiser mon goût pour les chiffres ,de l'analyse à l'expertise, et m’ont rendu surtout très adaptable.

Homme de terrain ,pour être au coeur de l'action et pour en comprendre ses problématiques,je sais aussi "prendre de la hauteur pour réfléchir au niveau stratégique pour préparer le moyen et le long terme".



Je me propose donc de vous apporter ma vision opérationnelle et stratégique en menant les équipes et les collaborateurs, vers l’optimisation de leurs potentiels, et le développement de leurs compétences en les fédérant autour d’un projet commun.



"S'assurer de posséder les attendus du commerce avant de penser aux innatendus...":c'est une de mes devises.



J'ai su faire monter en compétence les personnes qui m'ont entourées.



Toutes ces expériences m'ont amené à prendre la responsabilité d'une enseigne de luxe et d'en définir la stratégie .



Résolument orienté à chercher et à proposer des solutions de croissance à moyen et à long terme...j'ai aussi monté ma propre structure afin de faire partager mes expériences auprès des PME dans le cadre d'un partenariat:



-EX : Conseil auprès du Groupe Berbèche, Au Forum du Batiment, Contact Optic, Plombier.com....



Une personnalité certaine qui vous empechera de tourner en rond...



Restant à votre disposition pour toute collaboration



Mes compétences :

Consulting

Luxe

Retail

Manager de transition

Manager

Rigueur

Disponibilité