Ollivier GILLET

J'ai réalisé plus de 10 ans de ma carrière professionnelle dans la grande distribution en occupant des postes à responsabilités.

La diversité des entreprises que j'ai intégrées ma permis de développer une adaptabilité et une connaissance de la culture de chacune.

Jai pu apporter ma vision d'un management participatif qui fédère, tout en étant vigilant à oeuvrer dans les directives et valeurs de l'enseigne qui m'employait.

Jai ensuite voulu tester ma capacité à entreprendre en ouvrant un, puis deux magasins de fruits et légumes.

Jai mené cette aventure en ayant toujours un regard tourné vers la grande distribution. J'occupe aujourd'hui un poste de responsable de secteur frais dans un supermarché de la région, poste qui m a permis de réactualiser mes connaissance dans un secteur en constante évolution.

L'établissement où je travaille étant à plus de 40 kms de mon lieu de résidence, Je recherche activement un poste similaire ou directeur adjoint en supermarché, éventuellement manager de rayon en hyper plus proche de chez moi.