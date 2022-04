Marc GUIDONI

Diplômé de la Faculté de Droit de Toulon, j'enseigne depuis 1998 le droit public, aussi bien dans ses aspects fondamentaux que dans les relations entre l'Etat et les entreprises. J'interviens pour différents publics dans le cadre universitaire ou d'actions de formation continue (notamment au CNFPT).



Mes activités associatives dans le milieu de l'éducation populaire m'ont peu à peu conduit à prendre en charge des actions de formation aux métiers de l'animation et du social, puis des formations de formateurs et des responsabilités pédagogiques dans une association éducative. J'en assure la direction générale aujourd'hui.



Mon blog donne un écho à l’ensemble de mes activités (www.marcguidoni.fr).



Mes compétences :

Pédagogue et formateur

Ressources humaines

Droit public

Communication institutionnelle

Droit des associations

Association loi 1901

Organisation et stratégie

Droit social et Administration du Personnel

Enseignement supérieur et recherche

Pédagogie

Education

Formation

Habilitation CGET "Valeurs de la République et Laï

Ingénierie de formation , formation de formateurs