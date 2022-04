Marc GUIDONI a passé une quinzaine d’années dans des postes de management, business-développement et marketing au sein de grands groupes Médias & Télécommunications (TF1, TDF, Orange), où il a été confronté à une grande diversité de situations stratégiques. En 2005, Marc s’est lancé dans une aventure entrepreneuriale de producteur de films pour le cinéma et la télévision en créant sa société, Fondivina (www.fondivina.com), adhérent fondateur d’IMAGINOVE. Fondivina a produit plusieurs fictions et documentaires qui ont été achetés par de grandes chaînes en France à l’étranger, en travaillant notamment avec Eric GUIRADO, Andrzej ZULAWSKI, ou Abderrahmane SISSAKO. Marc fait partie depuis 2007 du Producer’s Network du Marché du Film de Cannes, et est consultant dans le secteur des industries culturelles et des médias. Il est à l’initiative de la renaissance, aux côtés de Marc BONNY, du cinéma Comoedia, un complexe lyonnais d’art et essai de 6 salles (www.cinema-comoedia.com). Marc GUIDONI a une double formation de Grande Ecole d’Ingénieur (Télécom Paris) et de MBA (Groupe HEC), et est totalement bilingue en anglais.



