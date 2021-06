Mathieu D'HUBERT

Responsable Retail et Formation, doté dune forte expérience à linternational au sein de grandes marques (Cartier, Breitling, Patek Philippe), j'apporte les compétences suivantes :



- La stratégie retail : jai développé lensemble du réseau Breitling, passant de 10 à 60 boutiques à léchelle mondiale. Résultat : le chiffre daffaires est passé en 6 ans de 24,5 millions à 102 millions de CHF. Jai également mis en place une solution CRM et clienteling qui a permis de générer 20% du chiffre daffaires, soit 20,4 millions de CHF.



- Une expertise en formation : jai animé en présentiel plus de 120 séminaires de formation pour un total de 1000 conseillers de vente et managers. Par ailleurs, jai créé plusieurs plateformes digitales qui ont formé plus 9 600 apprenants sur la marque, le produit, les techniques de vente et le visual merchandising.



- Une compétence en audit : jai mené plusieurs audits commerciaux et campagnes de visites mystères dans plus de 1000 points de vente. Ces audits ont permis daméliorer sensiblement limage du réseau concerné. Résultat : Breitling est arrivé premier dune étude indépendante sur lexpérience client et cela la marque Rolex.



J'ajoute que jai managé jusquà 6 personnes en direct, animé une quarantaine de managers, et géré un réseau allant jusquà 300 personnes, et cela en anglais, italien et allemand.



Spécialités : formation, retail, distribution, ventes, stocks, planification, management, gestion, leadership, coaching, image de marque, opérations, guidelines, indicateurs de performance, stratégie, service client, gestion de la relation client, clients fidèles, suivi client, omnicanal, parcours client, expérience client, techniques de vente, horlogerie, merchandising visuel, formation en ligne, formation digitale, LMS, formation ludique, gestion de projet



mathieu.dhubert@hotmail.com



Spécialités : formation, retail, distribution, ventes, stocks, planification, management, gestion, leadership, coaching, image de marque, opérations, guidelines, indicateurs de performance, stratégie, service client, gestion de la relation client, clients fidèles, suivi client, omnicanal, parcours client, expérience client, techniques de vente, horlogerie, merchandising visuel, formation en ligne, LMS, formation ludique, gestion de pro