Fabrication de patisseries pour la GMS et divers revendeurs ainsi que la restauration.Photos visibles sur facebook:patisserie rocci et Array et site vendeur sur http://www.patisserie-bernard.com .

Nous avons un réseau d'agent commercial qui couvre les 3/4 de la métropole et de la corse.

Nous sommes référencé chez systeme U , Leclerc, Croutigourmand, .....