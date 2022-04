Christophe BERNARD

Après 20 ans de carrière dans les métiers des Ressources Humaines, de la formation, au recrutement et conseil auprès des entreprises, nous avons décidé de regrouper nos activités en janvier 2007, autour d'une seule et même enseigne: Absolis Ressources Humaines.



Implantés sur Nantes, nous proposons une offre globale avec un cabinet de recrutement et de conseil en gestion des ressources humaines: Absolis Consultants ainsi qu'une agence de travail temporaire généraliste: Absolis Interim.



Nous vous proposons ainsi de répondre à tous vos besoins par l'intermédiaire d'un seul et unique interlocuteur. Contactez-nous dès aujourd'hui au 02-40-35-37-37.



Mes compétences :

Recrutement