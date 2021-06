Nathalie CHRETIEN

Mon objectif : garantir la satisfaction et la fidélisation de nos clients.

Ma force : fidéliser et fédérer mes équipes.



Alors rencontrons-nous afin d'échanger sur de futurs projets.



Mon expérience s'articule autour de 3 points :



° MANAGEMENT DÉQUIPE :

- Animer, informer, coordonner, contrôler, suivre, recruter et former mes collaborateurs,

- Motiver et stimuler mes équipes afin daccroître leurs performances,

- Evaluer les performances des collaborateurs et apporter lappui nécessaire,

- Travailler dans lurgence, gérer les situations de crise,

- Valider et justifier les primes de mes collaborateurs.



°GESTION DE CENTRE LOGISTIQUE :

- Superviser lensemble de lactivité logistique,

- Planifier les tournées en optimisant les ressources internes et externes,

- Coordonner les moyens pour garantir la qualité de service, la maîtrise des coûts et des délais,

- Suivre le CA mensuel de ma région et contrôler sa rentabilité,

- Gérer le suivi administratif et RH de mon équipe,

- Respecter les procédures et la législation en vigueur.



° RELATION COMMERCIALE :

- Définir et suivre les objectifs quantitatifs et qualitatifs,

- Analyser les résultats et prendre les mesures correctives,

- Anticiper les besoins potentiels de la clientèle afin dy répondre de façon adaptée,

- Animer des réunions inter-services afin dadapter loffre à la demande,

- Développer les ventes en B to B.