Christelle FARRUGIA

SOINS, BIEN-ÊTRE et BEAUTÉ : telles sont mes piorités !

Bonjour, je m'appelle Christelle et suis une professionnelle en esthétique et en bien-être. Située près de Béziers, je propose d'offrir mes services à domicile mais également chez moi, au sein d'une cabine professionnelle entièrement aménagée à cet effet.

À la fois passionnée, consciencieuse, exigeante envers moi-même, efficace et polyvalente, je mets tous mes atouts à votre service lors de mes prestations et je privilégie l'écoute tout en vous partageant avis, conseils et recommandations personnelles.

Par ailleurs, je possède un profil complet et je suis professionnellement expérimentée dans tous les domaines que je valorise.

Bref, je propose et fournis un service haut de gamme où tout est étudié et instauré afin que votre expérience soit inoubliable !