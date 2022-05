Vincent FARRUGIA

Je suis actuellement en MASTER Professionnelle Sciences et Génie des matériaux à Paris Saclay.

J'effectue mon alternance au sein du Groupe PSA dans l'entité "loi de comportement des matériaux et des assemblages".



J'ai choisi pour mon master les options suivantes:

M1: Matériaux et management industriel

M2: Matériaux avancés et Management industriel



Mes travaux seront axés sur l'innovation: introduction de nouveaux matériaux et/ou de nouvelles techniques d'assemblage sur les véhicules.

Ma mission alliera l'approche expérimentale et l'approche numérique.

Je serai en charge de la réalisation des essais de caratérisation des matériaux:

- Essais mécanique

- Analyses physico-chimiques

- Essais non-destructifs et destructifs

et j' assurerai la modélisation des essais mécaniques.



Mes compétences :

Microsoft Office

SolidWorks

Chimie

Scilab

Science des matériaux

Logiciel choix des matériaux ( CES )

Physique

Ansa

Abaqus/CAE