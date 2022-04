Forte de 5 ans d'expérience en qualité de syndic de copropriété, mes responsabilités s'articulaient autour de la gestion financière, technique et administrative de portefeuilles de soixante immeubles environ.

J'ai ainsi pu éprouver mes qualités relationnelles, mon tempérament commercial et ma rigueur dans le suivi de mes dossiers.

Pour la femme de terrain que je suis, une communication réactive et efficace est indispensable à l'établissement d'une relation privilégiée avec la clientèle et les partenaires.



Les compétences techniques acquises au gré de mon expérience s'exprimeront pleinement au sein de votre entreprise.



Afin de vous convaincre, je vous propose que nous nous rencontrions prochainement.









Christelle FILY



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit