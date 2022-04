Christelle FIORI

Le Pavillon de FREGATE à Bandol est un endroit de prestige au coeur de La Provence.



C'est 3 espaces de réception, à votre disposition pour organiser votre futur évènement.... Nous proposons un ensemble de configurations "sur-mesure" en fonction de votre cahier des charges.

- Configuration tente sur terrasse

- Configuration voiture

- Seminaire



Nous mettons à disposition pour les entreprises 2 écrans, vidéoprojecteur, estrade, éclairage LED, etc..



Nous organisons des réceptions, séminaires, présentation de véhicules, soirées de gala....dans notre espace de réception qui se prête, de par sa situation géographique et par son cadre (nous sommes implantés dans le Domaine Vinicole de Fregate) à des évènements de haut standing.



Cet espace peut recevoir de 10 à 300 personnes.



De plus, étant gérant de la société de traiteur des " Deux Toques", nous sommes habitués à l'organisation de cocktails dans les concessions ou en entreprise, en fonction des thèmes et des budgets.



Un évènement ne saurait être parfait sans la multitude de détails qui l'accompagne, nous mettons à votre service notre savoir faire, notre professionnalisme et notre expérience.



