Nathalie VOILQUIN

Organisatrice d'événements et voyages de groupes et incentive depuis plus de 15 ans, je suis co-gérante de No Limit Organisation.

Nous travaillons essentiellement avec des agences événementielles et de voyages soucieuses de répondre à des demandes d'une clientèle exigeante.

Nous confectionnons des programmes à la carte et possédons notre propre agence locale en Tunisie pour la parfaite réussite d'événements d'entreprises, de raids aventure.

Nous avons développé d'autres destinations comme le Monténégro, l'Algarve, le Maroc... dans une thématique aventure accessible à tous.

N'hésitez pas à visiter notre site :

www.no-limit-organisation.com



Mes compétences :

Team building

Incentive tourisme d'affaire

Voyage sur mesure

Voyage d'affaire

Raid aventure

Voyages

Tourisme