Florian NAYROLLES

Chef de projets en agence depuis 2006, j’interviens dans les domaines de l’événementiel, de l’incentive et de la communication. Je souhaite mettre à profit cette polyvalence dans mon prochain poste.



Je prends en charge les projets depuis le brief jusqu’au bilan des opérations. Rompu à l’organisation de séjours BtoB à l’étranger notamment, je coordonne la production, la logistique, la négociation et la relation avec les fournisseurs et prestataires et l’organisation des événements tout entretenant une relation privilégiée avec les clients. Je parle pour cela couramment anglais.



J’ai également assuré la communication commerciale et corporate (print et digital) d'une agence. Je coordonne la production des outils de communication des événements (brochure, invitations, signalétique).



Fort de mon expérience en agence, j’en connais le rythme de travail et j'appréhende les besoins et les exigences des entreprises clientes. Leur satisfaction et la fidélité qui en découle est ma priorité.





Spécialités : Organisation de séjours et d'opérations de relations publiques en France et à l'étranger, gestion de projets événementiels et incentive, tourisme d'affaires, gestion des stocks hébergement et allotements aérien, gestion des réservations, négociation, budgets, coordination, accompagnement, interface clients, chargé de communication, référencement SEO et SEM, facturation clients, office management.



Utilisation des logiciels adobe (Acrobat, Photoshop, Illustrator, InDesign), de la Suite Office dont Microsoft PowerPoint et Publisher. Gestion de contenus en CMS et notions de html.



Recherche de disponibilités en GDS (Galileo).



Mes compétences :

Événementiel sportif

Event manager

Communication

Communication évènementielle

Chaîne graphique

Office Management

Chargé de communication

PAO

Organisation d'évènements

Tourisme d'affaires

Organisation de séminaires

Développement commercial

B to B

Gestion de projets

Gestion fournisseurs

Relations publiques