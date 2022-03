Florence NAYROLLES

Je suis graphiste indépendante depuis plus de 20 ans maintenant.

Jai travaillé comme monteuse en vidéo analogique et numérique en agence audiovisuelle en début de carrière, jai travaillé ensuite comme webdesigner dans une SSII sur des BtoB, BtoC et CtoC.

Et enfin comme graphiste print en agence de communication.

Créative de part ma formation à lEcole des Beaux-Arts avec lobtention dun DNSEP: Diplôme national supérieur dexpression plastique option visuelle audiovisuelle et multimédia, obtenu avec félicitation du jury. Je suis sensible et efficace, créative et rigoureuse.

Jai travaillé pour les agences de communication: primo, tv and co, xl marketing, apicom, eo prodution, sweety conceptices, Daniel Potot production, Guichard & associés, MD plus.....

et pour les organismes suivants: office du tourisme dAix-les-bains, Office du tourisme de St-Etienne, CCI St-Etienne...

ainsi que pour les entreprises suivantes: BCE la gazette du laboratoire, Mijno, Seyrel, Souvignet, Miel Besacier, SMP Moules, Solair confort, Xavier Laurent, Valvital, école ARES, Casino Grand cercle etc...

