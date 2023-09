Sandrine ALVES

Plus qu' un métier, une vocation !



Jeune arrivée dans le Tourisme d'affaires, en 2001, j'y ai trouvé ma voie.



Des années d'activités intenses et passionnantes, où je m'épanouie encore chaque jour, dans ce domaine paradoxal alliant harmonie, convivialité, créativité, originalité, innovation, flexibilité, et festivité avec rigueur, précision, fermété et pouvoir de négociation.



Travailler pour de grands groupes a été une force, une méthodologie, une compréhension des secteurs d'activités affiliés à la communication pour améliorer la conception, le suivi, le montage, la production, l'exploitation de chaque projet incentive ou évènementiel.



Reste la découverte d'évènements diverses : sportifs, médias, spectacles, politiques ... Toujours de nouveaux challenges à prendre.



Mon principe : sympathie, qualité de service et de conseil, Réactivité et solidarité.

Un atout : ma polyvalence (conception & production, incentive, congrès et événementiel)

Mon plaisir : créer et produire des évènements fédérateurs.





Toujours curieuse de connaître de nouveaux partenaires et leurs innovations!



"Fais le travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un jour de ta vie "

" Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions"

" A se taper la tête contre les murs, on ne se fait que des bosses..." :)



Mes compétences :

Communication

Management

Tourisme

Réseaux sociaux