Christelle FISCHER

Mes compétences professionnelles sont les suivantes :

- maîtrise opérationnelle de la fonction Ressources Humaines : recrutement, formation, mobilité, gestion des compétences, conseil aux managers,rémunération, relations sociales, gestion des litiges

- rôle de business partner auprès des opérationnels et de la Direction

- expérience en sites de production et en environnement matriciel

- expertise juridique en droit social

- capacité à fédérer, à écouter et à proposer dans un esprit respectueux et cordial

- pratique professionnelle de l'anglais



Mes compétences :

Droit Social

Ressources Humaines

Relations Sociales

Industrie

Formation

Automobile

Recrutement

Gestion des compétences