Après obtention de mon baccalauréat en Sciences et Technologies de la Santé et du Social, je suis partie au Canada pour la poursuite de mes études. J'ai étudié dans le domaine médical, puis je me suis réorienté dans le domaine de l'informatique. Pendant ce parcours, j'ai pu travailler à divers endroits en parallèle à mes études, dans la restauration, l'hôtellerie et aujourd'hui dans le commerce.