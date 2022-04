Christelle FORMERY

Aprés le D.E d'infirmiere , j ai tout de suite débutée en bloc opératoire. Un vrai challenge car je n'avais jamais fait de stage en bloc opératoire. Bilan très positif, 2 après j intègre l'école d’infirmier de bloc opératoire. Pour rester 14ans infirmière de bloc où peu à,peu je prends de l'assurance et devient référent en orthopédie. Attirée par l'encadrement, je passe un D. U en prévention des infections nosocomiales . Suite à une expérience personnelle, je souhaite explorer l'autre versant du soin , du côté du service où je deviens responsable d'un service de chirurgie viscérale pendant 10 mois environ.

Rattrapée par le bloc opératoire, je deviens responsable dans un bloc de 8 salles + 1 salle d'endoscopie, avec pour mission principale de lever la réserve majeure du bloc opératoire suite à la visite de certification V2010 de l'établissement. Mission remplie avec succès. J’intègre l'INSEEC de Paris en filière management des établissements de santé avec pour objectifs à moyen long terme de gérer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ceci dans le but de redonner un sens à mon orientation professionnelle, mais pour cela j ai besoin qu'on me laisse une chance...soit pour la gestion d'un EHPAD ou d'un E.M.S (en tant que directrice adjointe dans un premier temps) soit dans le domaine des prestations de soins à domicile en devenant entrepreneur. En paralléle de cette formation, avec l'équipe de direction nous avons intégré simultanément deux chirurgiens orthopédistes dans notre établissement. Mission très intéressante de par la gestion du matériel, la formation de l'équipe du bloc ,qui avait fait très peu d'orthopédie jusque là , et le travail avec l'équipe du service

Après un court passage dans l'encadrement d'un service de stérilisation, me revoilà en bloc opératoire.



Mes compétences :

Microsoft Word,Excel,Power Point 2010

SIGEMS, KELIO,OPTIM,WEB PCP

Cheval

Hygiène Hospitaliére

Stérilisation hospitaliére

Bloc opératoire

Matèriel chirurgical

Management

Chirurgie orthopédique