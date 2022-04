Christelle FOUCHET

Suite à l’obtention du certificat de formation de secrétaire médico-sociale, je suis parfaitement formée aux notions essentielles, que sont le secret professionnel et la discrétion, requises pour un poste en lien avec des données médicales. Mes périodes de stage m’ont permis de m’adapter à différentes situations et fonctions, ainsi que d’acquérir des compétences en informatique et secrétariat.



Riche d’une expérience professionnelle au sein du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain en tant que secrétaire médicale, j’ai été amenée à assister plusieurs médecins avec une prise en charge globale de la gestion administrative du patient tout au long de son hospitalisation. De ce fait, j’ai pu renforcer et élargir mes compétences. Mon expérience dans un cabinet de gastro-entérologue m’a appris à être indépendante et à gérer seul les tâches du cabinet.



Le domaine du secrétariat médical m’attire pour les relations humaines et le rôle d’interface de ce poste. En effet, de nature sociable, patiente et discrète, j’aime accueillir les patients et les aider dans leurs démarches.



Mes principales qualités sont l’amabilité, le sérieux, la polyvalence et la discrétion.



