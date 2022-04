Christelle FOUCHET

Après avoir occupé diverses fonctions de cadre au sein de collectivités territoriales, ainsi que celle d’élue puis de collaboratrice parlementaire et je crée EXPERTISS.



EXPERTISS est un cabinet spécialisé en formation, coaching et consulting pour les élus, les responsables politiques et les organismes d’intérêts généraux.



L’objectif d’EXPERTISS est de conduire ses clients à identifier et à définir des cadres de communication performants, efficaces, vertueux avec leurs différents publics (équipes, administrés, clients, hiérarchie…) et dans toutes les situations.



EXPERTISS combine une fine connaissance du fonctionnement des institutions grâce à son expérience et s’appuie sur de solides méthodes et outils de communication dans le cadre de ses coaching et formations.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Formation

Conseil

Accompagnement au changement

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Démocratie locale et vie citoyenne

Process Com