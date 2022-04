Christelle FRABOULET

Aprés plus de quatre années consacrées au développement de logiciels en environnement Unix/Windows (C++) pour une société de transport férrovière, j'ai quitté la région nantaise pour m'installer dans le Morbihan.

J'ai alors intégré l'équipe de Coriolis Composites, entreprise innovante fournissant des cellules robots et logiciels de placement de fibres.



Mes compétences :

Infomatique

Systèmes d'Information