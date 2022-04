Christelle FRIGOUT

Je suis comédienne,

j'ai travaillé pour des pièces contemporaines ou classiques, dans des registres que j'ai voulu diversifiés: comédie, tragédie, drame, farces et farces tragiques, clown, spectacles jeune public...



J'aime découvrir de nouveaux textes, interpréter des auteurs que je n'ai pas encore joué. j'aime aussi retrouver certains auteurs; comme Ionesco par exemple; J'ai joué La leçon et Les chaises avec beaucoup de bonheur.

J'aime commencer de nouveaux projets et relever des défis!



En plus de ma formation à l'art dramatique, je me suis aussi formé au clown , qui me passionne.



Je travaille également à l'écriture de spectacles.

j'ai créé un spectacle jeune public en forme de one-woman show pour un personnage de Fée Clownesque, avec contes et marionnettes...

Depuis 2000 j'interprète régulièrement ce spectacle à Paris et en tournées.

Il y a eu deux suites écrites pour ce personnage, que j'ai interprétées.



J'ai aussi travaillé comme formatrice dans le domaine du théâtre, du travail corporel, et de la recherche d'emploi (utilisant le théâtre comme outil de communication et dynamisation).



Actuellement, outre mes propres spectacles, je souhaiterais rencontrer d'autres compagnies et jouer sous la direction de metteurs en scènes avec qui je n'ai pas encore travaillé.



Mes compétences :

Artiste

Cinéma

Clown

Comédie

Comédienne

Ecriture

Formatrice

Théâtre

Formation