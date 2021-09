Fabien ALBALADEJO

"Faire de la qualité de la communication interpersonnelle la clé du succès individuel et/ou collectif"

Consultant-Coach-Trainer international: cabinet LeCoach expert en "Leadership et Comportements".

Consultant Senior Krauthammer (22 ans) : Change management, leadership, amélioration de la performance manageriale et commerciale (individuelle et collective) via l'optimisation des comportements et méthodes.

4 responsabilités :

1-Intervenant international (Facilitateur, trainer, conférencier et coach en français, anglais et espagnol),

2-Développement de portefeuille client via des recommandations et solutions d'accompagnement;

3- Responsable Business Developpement & Innovation du team Spain-Latam,

4- Membre du Comité Pédagogique de l'Université Krauthammer, formateur interne des nouveaux consultants à l'Université Krauthammer.

Expériences antérieures :

Chef de secteur en grande distribution

Assistant chef de produit : L'Oréal (Caracas, Vénézuéla 2 ans)

Chef de produit : Ricci, Guerlain, Paco Rabanne...(Caracas, Vénézuela 2 ans)

Directeur Adjoint PME (25 Personnes)



Mes compétences :

Vente

Training

Ressources humaines

Conseil

Consulting

Change management

Coach

Négociation

Développement personnel

Management