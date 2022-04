Christelle GANIER

Médiatrice depuis une douzaine d'année en médiathèque et trésorière bénévole d'une association de promotion artistique, j'ai développé des compétences en gestion de projet et cultivé mon goût pour le relationnel et pour le travail en équipe. Titulaire d’une Licence professionnelle « Coordonnateur de projets collectifs en insertion par la culture », je souhaite m’orienter dans le domaine de l’intervention sociale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Gestion administrative

Médiation culturelle

Gestion budgétaire

Communication

Intégration web

Gestion de base de données

Administration de bases de données

Microsoft Office

TYPO3

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel