Lionel ARNAULT

Entrée le 1er avril 1996 au ministère de la culture et de la communication par voie de concours externe ma première affectation était au musée du Louvre en qualité de responsable du suivi technique et des marchés sûreté sécurité. J’ai ensuite dirigé ma carrière vers le management de grandes équipes. Tour à tour, chef de service région Sully de 200 agents puis directeur-adjoint de la surveillance, je pilotais alors une sous-direction de 800 agents et gérai l’ensemble des espaces muséographiques et des expositions temporaires, soit plus de 60600 m2 contenant 35000 œuvres.

Dès l’année 2006 j’ai intégré le Centre des Monuments Nationaux. J’ai immédiatement abordé ce poste comme une opportunité afin de mettre en exergue mes compétences acquises. La pluridisciplinarité de notre établissement m'a donné la possibilité d’étendre mes missions et de développer de nouvelles aptitudes. J’ai eu le plaisir de collaborer avec 5 administrateurs successif avec qui nous avons effectué un travail toujours plus enrichissant. Nous avons pu instituer avec les partenaires locaux d’excellentes relations de travail et une coopération de chaque instant sur les dossiers partagés.







