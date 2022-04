Www.galerieorus.fr

ART FOR US

I discover Artforus in2003

Frédérique Orus has the ability to paint and express life’s journey for all of us as

human being, at different stage and phases in our lives in the deepest and most

meaningful way.

Her Work is literally breathtaking when the beholder sees in the use of colour and

texture and composition, a part of life’s struggle, tension, hope, beauty and fear.

It depicts the very essence of our existence and is timeless.

Some of life’s experiences and aspirations just cannot be spoken or read, and

Frédérique’s “art for us” is something that we can all immediately recognize

for ourselves in life, without the need for words.

Her work inspires a voyage of imagination to endless uplifting places,

and a new vision and expression of our personal inner and outer worlds.

Like music, her work transcends language, race, colour, creed and religion.

Take the time to be uplifted and encouraged; and allow the validation of your

Humanity to be experienced, by really looking,

seeing and feeling her paintings in your very own way.

Her art is a gift to you and our world.



Diana M. Wakefield

Montalba le Château

S. France

___________________________





Frédérique Orus

La mémoire du mystère





Quand pour la première fois je t'ai connue, tu m'as soulevé pour me faire voir qu'il y a avait pour moi l'Etre à voir, et que je n'étais pas encore être à le voir. Tu as frappé sans cesse la faiblesse de mon regard par la violence de tes rayons sur moi et j'ai tremblé d'amour et d'horreur. Et j'ai découvert que j'étais loin de toi, dans la région de la dissemblance.

Saint Augustin, Confessions.





Bien qu'appartenant, en apparence, au mouvement de l'abstraction lyrique, ce ne serait pas rendre justice aux oeuvres de Frédérique Orus que de les classer du côté d'une recherche plastique qui n'aurait d'autre ambition que d'exprimer, avec des matières et des couleurs, de simples mouvements d'humeurs. Car à se contenter d'un tel jugement, on ne ferait que passer sous silence ce qui constitue pourtant le coeur alchimique de sa démarche et, par là-même, ce qui donne à sa peinture sa véritable portée « allégorique », c'est-à-dire, ce qui en fait une peinture dont le sens excède sa matérialité même et, plus encore, peut-être, une peinture visant à « faire empreinte dans la chair en vue d'une conversion spirituelle » (Origène).



par Frédéric-Charles Baitinger



Ayant, en effet, toujours aspiré à faire de sa pratique artistique l'équivalent d'une méditation spirituelle (et non, comme Jackson Pollock, un lieu où puisse se défouler sa sensibilité), ce n'est qu'au moment où Frédérique Orus comprit qu'elle ne pouvait atteindre à une telle extase visuelle que dans le plus grand silence (et non portée par le rythme étranger d'une musique qui n'était pas la sienne, c'est-à-dire, portée par le rythme d'une transe qui ne lui était pas purement intérieure) que son oeuvre put enfin s'élever à la hauteur du mystère dont elle se voulu toujours le vestige – et non la trace. Car le vestige, à la différence du signe ou du symbole, n'est jamais seulement la représentation codifiée d'un mystère (son historia), mais son incarnation même, c'est-à-dire, sa mise en corps dans un monde qui lui est essentiellement dissemblable. Voici comment Frédérique Orus parle, avec ses mots à elle, de ce mystère :



