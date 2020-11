Sylvain TOURRIÈRE

Profil senior en informatique (+ de 15 ans d'expérience en gestion de projet / e-commerce / web), je suis le gérant d'Easy-IT société qui s'est spécialisée dans le consulting e-commerce / webmarketing (SEO / SEA / SEM).



J'exerce dans le domaine de l'e-commerce et ses spécificités (SEM / SEO / SEA / réseaux sociaux) car j'ai géré au quotidien des sites e-commerce depuis 2008.



J'ai créé le site Midi-Vin cette année là, ce qui m'a permis de faire la jonction entre mon activité professionnelle et ma passion pour les vins de ma région.



Midi-Vin a été revendu en 2015 à un caviste de Montpellier (Caves Notre Dame) qui m'a confié la gestion des aspects digitaux de son activité durant 4 ans.



Depuis juillet 2019, je propose des prestations de consultant e-commerce / webmarketing (SEO / SEA) pour toute entreprise (TPE / PME) qui souhaite faire du digital, un axe de développement et de croissance.



J'ai créé une offre spéciale pour créer votre site web en 3 jours. Plus d'infos sur mon site : https://www.easy-it.fr