Christelle GAODE

Après l'obtention en Septembre 2005 de mon diplôme de troisème cycle en qualité et sécurité, j'ai obtenu mon premier poste en tant qu'auditrice procédure dans une grande industrie plasturgique nationale d'environ 500 personnes.



Je m'occupe du contrôle du respect des procédures internes par le personnel, la formation du personnel pour les incompréhensions liées à ces procédures ainsi que ^préparartion de la société à la certification ISO 9000.



Mes domaines de compétences grâce à mes stages sont:

-La gestion de projet en envrionnemnt(SME, EMAS, AE)

-Mise en place de gestion et de tri des déchets(DIS, DIB, DTQD)

-Veille réglemenetaire et application de la législation nationale et européenne (ATEX, ICPE, eau, air, polluants chimiques)

-Mise en place de la certification ISO 9001 vesrion 2000

-Formation et sensibilisation du personnel à la qualité et à la sécurité

-Réalistaion de diagnostics techniques (eau,air,Pb,amiante, termites)



Mes compétences :

Développement

Développement durable

Échecs

Environnement

Management

Management de la qualité

PME

PMI

Qualité