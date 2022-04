Christelle GARCIA

Bonjour et bienvenue sur ma page!



Je suis actuellement agent de voyages chez Salt Travel.

Je suis plus particulièrement en charge des voyages individuels.



Entreprise familiale créée il y a 32 ans – SALT TRAVEL est une Agence de Voyages spécialisée dans les voyages de groupes (Comités d’entreprises, associations …) et les voyages d’Entreprise (déplacements, séminaires, voyages clients ou récompense …).

Une équipe de 12 personnes est dédiée pour concevoir et organiser vos voyages de groupes.

Vos interlocuteurs : un chef de projet et une équipe technique spécialisée à la création de voyages sur mesure d’une part et à l’organisation d’événements d’autre part.

Notre Chargée de Voyages individuels vous aidera à créér et réussir votre projet de Voyage personnel.

Enfin, nous avons créé SELECTOUR BUSINESS SERVICES, une Agence entièrement dédiée aux Voyages d’Affaires et Déplacements professionnels en regroupant les services billetterie de 2 entités régionales historiques : Voyages d’Oc et SAALT Voyages