Christelle GARCIA

De tous les livres, celui que je préfère est mon passeport, unique in octavo qui ouvre les frontières.



Tous les globe-trotters du monde le savent, c'est dans les rues qu'ils se frottent à l'identité d'un pays, tant esthétique que politique, tant mysthique qu'économique



Les voyages sont l'éducation de la jeunesse et l'expérience de la vieillesse.



Voila pourquoi apres avoir vecu 2 ans en Afrique et apres avoir voyagee dans les pays de l est, j ai decide de changer d horizon afin de decouvrir l un des plus gros challenges professionnelles que l on peut rencontrer lors de sa carriere...



Me voila donc a Moscou au sein de la meme entreprise internationale, avec pour mission l importation d alcool depuis l Europe jusqu a la Russie.



Une formidable aventure se poursuit pour moi...