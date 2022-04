Christelle GATANIOU

Actuellement titulaire du BTS Assistant Manager option RH. J’ai effectué cette formation au sein du lycée Saint Eloi à Aix-en-Provence. Lors de cette formation, j’ai pu acquérir des connaissances dans les domaines du Management des Organisations, du Droit, de l’Economie, et des Ressources Humaines.



Durant ma formation j’ai pu effectuer plusieurs stages, dont la plupart se sont déroulés dans le domaine des ressources humaines, du management et du droit du travail.



Lors de mon stage chez EADS, j’ai travaillé au service de la gestion du personnel et de la paie pendant un mois. Ma mission fut la suivante, la gestion des avenants aux contrats de travail des salariés d’Eurocopter.

J’ai également travaillé au sein d’Eurocopter au département des Essais en vol en tant qu’Assistante de Manager.

J’ai également travaillé à la DGA à Marseille en tant que vacataire ou j’ai eu pour mission la gestion des formations des agents de la DGA.



De plus je suis à titre personnel dynamique et avenante, consciencieuse et franche.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Manegement des organisations

Formation

Droit du travail

Rapport de stage