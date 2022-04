Christelle GENET

* Animatrice jeunesse au sein d'un ALSH : Adolescents et jeunes enfants ( 6 /12 ans ).

_ Camps à thèmes.

_BAFA au sein des CEMEA ( éducation populaire)

_PIM Passeport Internet et Multimédia

_PSC1

_CML1 Anglais

_Formation DDCS " soins aux nourrissons et gestes d'urgence "

_Stage de "Formateur enseignant"

_Encadrement scolaire

_Responsable de bénévoles mineurs au sein d'une association de vidéastes dans le cadre d'un festival de musique actuelle

_BEP Audiovisuel

_Permis B



*Vie associative :



Je fais activement parti de l'association "AMNEZIK17 " depuis 2012 :

Collectif de vidéastes œuvrant pour la "mémoire" des évènements musicaux en Charente Maritime .

Je suis membre du bureau et participe comme bénévole au poste de cadreur-monteur-truquiste.

Des activités annexes telles que la création et gestion de projets, le sponsoring et le merchandising ainsi que la communication font aussi partie de mes compétences.



* J'ai travaillé 19 ans dans le domaine de l'Infographie / Multimédia



