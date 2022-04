Christelle GEOFFROY

J'exerce la fonction d'Assistante de Direction depuis 11 ans dont près de 3 ans au sein du Groupe Veolia : 2 années à la Direction Technique et Performance (Direction des Opérations) et 1 an pour Vetech France (IT group)

J'ai également occupé des fonctions commerciales pendant 5 ans au sein de grands groupes comme la Banque Populaire et Foncia.



Une excellente présentation, le relationnel avec les différents partenaires en France et à l'international, la discrétion, la gestion du temps, l'organisation, la polyvalence, le travail en autonomie, l'adaptabilité à différents environnements, l'attention aux détails, la capacité de hiérarchiser les tâches multiples dans des délais serrés et la capacité de travailler sous pression sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Microsoft Office

SAP

Google Web Toolkit

Sage

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel