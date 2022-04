Christelle GERARD

Mes compétences :

Organisation d'évènements

Accueil téléphonique

Coordination de l’activité des équipes

Organisation de l’agenda du responsable

Rédaction courrier, compte rendu, note de service

Rédaction d’un devis, un budget, une comptabilit

Enquête, devis, facturation

Classement et archivage

Montage de films court institutionnels

Conception, promotion et mise en œuvre des actio

Rédaction ou négociation un contrat de vente

Création de flyers, catalogues...

Création et gestion de site internet

Dynamique

Motivée

Organisée

Rigoureuse

Management

Recrutement

Gestion des ressources

Planning stratégique

Budgétisation