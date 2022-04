Christelle GICQUEL

8 années d’expérience (Intérimaire ou CDD) en tant qu'Assistante commerciale polyvalente administrative.

Aujourd’hui, mon objectif est de trouver un poste évolutif vers un contrat à durée indéterminée, je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme, au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante.

Rigoureuse, autonome, dotée d’un bon relationnel, aimant travailler en équipe et maitrise de divers logiciels courants.

Intégrer votre équipe, sera pour moi, l’opportunité de m’investir, avec une carrière en adéquation avec mes perspectives.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Totalimmo

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Customer Relationship Management