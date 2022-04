Aline GOUPIL

Psychologue clinicienne, praticienne EMDR et coach certifiée depuis 2013, je suis initialement issue d’une maitrise en organisation de projets. J'ai ensuite complété mon parcours par une formation de thérapie systémique et familiale et une en hypnothérapie.



Avec près de 20 ans d’expérience au sein de grands groupes, ma double orientation psychologie et « organisation » me permettent d’appréhender mes fonctions de psychologue au sein d'organisations et entreprises sous un angle organisationnel et humain.



Apnéiste et danseuse de tango argentin, j'ai ainsi à cœur de porter un regard global sur le fonctionnement humain et des organisations : équilibre du psychique et du physique, équilibre vie personnelle-professionnelle, équilibre des fonctionnements d'équipe, ....



En tant que psychologue, j'accompagne mes patients et des entreprises afin retrouver cet équilibre, notamment autour du Bien-Etre au travail.



Mes compétences :

Psychologie

Conduite d'entretien (RH)

Risques psychosociaux

Psychothérapie