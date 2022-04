Marc FLAMENT

Diplômé d’une école de commerce (IPEP), j’ai passé vingt années (1986/2006) dans la finance de marché comme Trader dans divers grands établissements bancaires (HSBC, CA, Tuffier/Ravier). La prise de décision, la gestion des risques, la confrontation au stress, la fixation et réalisation d’objectifs, le management et la motivation d’équipe faisaient parti de mon quotidien. En 2006, la question de privilégier ce qui avait le plus de valeurs et de sens à mes yeux s’est posée. Mon expérience humaine passée, associée à mon appétence pour le domaine relationnel a réorienté mon activité professionnelle.



Depuis 2007, je construis une nouvelle compétence dans les parcours de transition de vie professionnelle. J’ai acquis mes premières ressources à travers la conduite de Bilan de Compétences (Coach&Co). Puis, afin d’élargir mon éventail d’intervention, j’ai réalisé des accompagnements de groupe : Dynamique de Choix Professionnel, cellule de reclassement, ainsi que la création et l’animation de formations (Retravailler Picardie, Cabinet AGCD).

En 2012, j’adjoins une formation de Coach (Agophore) à mon nouveau parcours.



Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la création de VISIONCOACH.RH.





Mes compétences :

Coaching

Ressources humaines

Conseil

Formation

Reclassement

Accompagnement

Management