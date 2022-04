Florence GAMESS

Le Cabinet CLEF D'OZ vous ouvre les portes de votre Banque



Externalisez la gestion de votre poste "Banque"



Nous auditons vos comptes et contrats

Nous optimisons vos frais bancaires

Nous vous accompagnons en RDV

Nous négocions avec vous vos conditions commerciales

Nous rédigeons vos courriers

Nous vous aidons à obtenir un financement

Nous décryptons une offre commerciale (crédit, épargne, équipement...)



CLEF D'OZ c'est mieux communiquer avec votre banquier et obtenir une meilleure lisibilité et visibilité de votre Banque, clé de votre succès





FORMATEUR notamment auprès de la CCI de l'OISE



www.clefdoz.fr

contact@clefdoz.fr

06.17.10.14.10



Mes compétences :

Conseil

Analyse financière

Optimisation

Formation

Banque

Analyser ses pratiques professionnelles

Manager

Accompagner les apprenants dans leur projet et leu