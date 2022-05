Marilyn DESJARDINS

Niveau : Manager



Fonction : Service Clientèle / Organisation / Administration / Conseil / Relations publiques / Ressources humaines.

Compétences : La Qualité / La Formation / Le Management.



Expériences professionnelles :



Depuis 2010, je suis salariée du groupe Swisslife.



Le groupe SWISSLIFE, leader en prévoyance et en retraite a une implantation internationale.

Nous sommes présents en France depuis plus de 115 ans.

Nous sommes experts en protection sociale des travailleurs non salariés et des chefs d'entreprise pour la prévoyance, la santé et la retraite.

Nous intervenons de la création à la transmission de l'entreprise.



Je suis responsable en tant que chargée de clientèle du développement commercial auprès des professionnels et des particuliers.

Je mets à votre disposition des solutions sur mesure.

Ma démarche s'articule sur trois axes:



- Bilan retraite personnalisé permettant de savoir ce qui a été acquis par les régimes de répartition et ce qui sera versé à l'âge légal de la retraite.

- A partir de votre statut professionnel, inventaire des dispositions fiscales et sociales auxquelles vous avez droit.

La réversion sur le conjoint légal, qui sera bientôt remise en cause.

- Une étude personnalisée de votre prévoyance.



***********

Création en septembre 2011 de notre société.

Devenue association au 01 février 2014.



Dan Music Recording. (DMR)



Création d’un studio d’enregistrement, destiné à la production musicale pour des artistes débutants ou professionnels.



Les applications se font autour de musiques variées : jazz, rock, populaires, traditionnelles….



Laboratoire ou l’alchimiste musicien pétrit, malaxe et mixe jusqu’à obtenir satisfaction du client.



Possibilité d’ajout de musiciens pour des sessions d’enregistrement dans un cadre personnalisé.



Nous réalisons également en CD/DVD/Clé USB, vos faire-parts de mariage/baptême/communion/naissance/publicité pour les entreprises...



*************



CCI FORMATION DE L’OISE.



Objectif Création d’Entreprise, d’une durée de 280 heures en centre, dispensée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Oise.

Stage de Marketing / Négociation / Finances / Juridique et Social / RH / Développement d’un projet de mode et Plan d’affaires.



SAINT MAXIMIN AUTOMOBILES.



Responsable Qualité, Responsable Formations, Responsable relances S.A.V., Responsable Actions de rappel, Secrétaire confirmée S.A.V.

La mise en place et le suivi du bon fonctionnement du processus qualité dans l’entreprise.

Responsable de la formation des employés de la concession, analyse et suivi de la satisfaction client.

Organisation des réunions qualité et des comptes rendus.

Mise en œuvre des actions correctives pour améliorer la qualité, suivi des actions de rappel clients et suivi du stock véhicules neufs.

Des stages de management / qualité / formation et satisfaction clients durant ces 3 années.



Mes compétences :

Conseil

Vente

Management

Formation

Prospection

Développement commercial

Marketing

Communication

Musique