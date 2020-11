Valérie PATRY

Mon principal leitmotiv : VALORISER l'entreprise, son expertise, ses équipes et la rendre visible sur son marché.



Après avoir évolué plus de 20 ans en qualité de Responsable Communication dans de grands groupes internationaux, j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et dirigeants de TPE/PME dans la définition et mise en oeuvre de leur stratégie de communication. J'ai lancé mon activité de freelance début 2020 en créant Idées de Comm et je suis coach et formatrice en Communication 360.

Je m'investie avec beaucoup d'enthousiasme et de pragmatisme dans les projets qui me sont confiés pour les faire rayonner et leur apporter de la visibilité.



La réussite des actions menées, relayée par la satisfaction de mes clients, me conforte dans ce choix de concevoir et réaliser des identités visuelles, de proposer des actions de communication en adéquation avec le projet d'entreprise.



Les missions qui me motivent ?

> Promouvoir le savoir-faire d'une entreprise et accroître sa notoriété

> Fédérer les hommes autour de projets communs

> Participer au développement et à la fidélisation des clients

au travers de supports de communication ciblés, d'événements fédérateurs et impactant.



Convaincue de la création d'opportunités qu'un réseau peut apporter, je vous invite naturellement à me contacter pour partager idées et réflexions.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Conseil en communication

Branding

Communication corporate

Communication externe / interne

Création

Image de marque

identité visuelle

Relationnel clients

Presse

Evénementiel

Team Building

Social Media

Bénévolat