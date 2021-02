Sylvie DANNEL

PROFIL :

Chef de secteur GMS aguerrie.



MISSIONS PRINCIPALES :

- Augmentation du Chiffre d'affaires et des parts de marché.

- Contractualisation avec les clients/prospects.

- Suivi et fidélisation des acheteurs.

- Détections des opportunités commerciales par l'étude des marchés et de la concurrence.

- Mise en oeuvre de stratégies de croissance de l'entreprise.

- Création des argumentaires produits.

- Création de valeurs alliant capacité à fidéliser les clients et à en trouver de nouveaux.



QUALITÉS PROFESSIONNELLES :

Force de proposition, impliquée, entrepreneuse, négociatrice, goût du challenge, orientée résultats



QUALITÉS PERSONNELLES :

Sens de l'éthique, intègre, authentique, loyale, capacité de se remettre en question pour progresser toujours et encore.



COMPÉTENCES :

Esprit entrepreneur, tempérament de meneuse de projets, goût du challenge et du terrain, talent commercial.



MA DEVISE : Progresser, toujours et encore.