Emmanuel LIEVIN

Après plusieurs années passées au sein de la Préfecture de Châlons en Champagne (Marne), de la sous-préfecture de Reims (Marne) et de celle de LAON (Aisne), je me suis dirigé vers des responsabilités politiques puisque j'ai occupé le poste d'attaché de l'Intergroupe du Conseil général de l'Aisne.



En janvier 2011, j'ai réintégré la Préfecture de l'Aisne au sein du bureau de la Nationalité, en tant que responsable des dossiers de naturalisation et du pool passeports-CNI



Du 1er février 2012, au 30 septembre 2016, j'ai occupé le poste de Secrétaire général de la commune d'Anizy-le-Château (2000 habitants -Aisne)..



Parallèlement, je me suis toujours investi dans la vie politique puisque après avoir été conseiller Municipal de la ville de LAON (02) chargé de la sécurité et de la circulation de 2001 à 2008, j'ai été Maire de la commune de Sainte-Croix (02) située sur le Chemin des Dames et aujourd'hui encore conseiller municipal.



Je suis également chargé de TD à l'IUT de LAON en Droit Consitutionnel

Intervenant à la Faculté de Droit et Sciences Politiques de Reims - DESS Evaluation et Propsective Economique et Sociale



Titulaire du diplôme de Prépration Militaire Terre Encadrement (PMTE)



Enfin, depuis la rentrée de janvier 2014, je suis inscrit en doctorat rattaché au Centre de Recherche sur la Décentralisation Territoriale. Ma thèse porte sur la mutualisation des services publics dans le bloc communal.



Mes compétences :

Relations publiques

Communication externe

Management

Juriste Droit Public

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Collectivités locales